الان تتابع واشنطن: نراقب عن كثب مظاهرات العراق وندعو كل الأطراف لخفض التوتر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 7:18 م, 2 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تراقب عن كثب تطور المظاهرات وندعو كافة الأطراف في العراق لخفض التوتر.

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