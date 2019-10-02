الان تتابع مظاهرات بغداد.. المحتجون يطالبون بإقالة الحكومة العراقية ورحيل رئيسها عادل عبدالمهدي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 طالب المتظاهرون في مختلف المحافظات العراقية بإقالة الحكومة العراقية ورحيل رئيسها عادل عبدالمهدي. جاء ذلك بالتزامن مع استمرار التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، فيما قطع متظاهرو حي الشعلة الطريق الواصل بين بغداد ومناطق شمال العراق.

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