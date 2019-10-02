المملكة المتحدة تقترح خطة جديدة لبريكست

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، خطة جديدة لبريكست تتيح تجنب الحواجز الجمركية على الحدود الإيرلندية، معتبرًا الخطة المدعومة من الاتحاد الأوروبي “جسرا لا يفضي إلى أي مكان”.

وتنص خطة جونسون على أن حركة البضائع بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا سيتم الإبلاغ عنها بموجب إعلان مع عمليات تدقيق فعلية في مؤسسات التجار وليس على الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.