الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء العنف ضد المتظاهرين في العراق

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الاربعاء عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى.

ودعت بلاسخارت ، في بيان صحفي وزع اليوم ، إلى “التهدئة” ، معربة عن بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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وجددت “التأكيد على الحق في الاحتجاج ولكل فردٍ الحقُّ في التحدّث بحريةٍ بما يتماشى مع القانون”.

وحثُّت بلاسخارت السلطات على “توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميّين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

ودخلت المظاهرات في بغداد يومها الثاني في ظل إجراءات أمنية مشددة ووقوع قتلى ومصابين جراء استخدام القوات العراقية الأسلحة والعصي.