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وفاة متظاهر ثالث متأثراً بجروحه في العراق

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الان تتابع وفاة متظاهر ثالث متأثراً بجروحه في العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات في العراق إلى ثلاثة، بعد وفاة متظاهر الأربعاء متأثراً بجروح أصيب بها خلال تفريق تحرك احتجاجي في العاصمة بغداد في وقت متأخر الثلاثاء، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

والثلاثاء، قتل مدني خلال تظاهرة في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية، والتي انطلق منها تحرك احتجاجي مطلبي هو الأول الذي تواجهه الحكومة منذ تشكيلها قبل عام تقريباً.

كما قتل متظاهر آخر ليل الثلاثاء في محافظة ذي قار، جنوب بغداد.

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