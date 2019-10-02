بيلوسي: واشنطن تمر بوقت عصيب لعزل الرئيس.. وترامب "تلحقون الأذي بالبلاد"

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

بيلوسي وترامب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، أن الأوقات التي يمر بها الأمريكيين الأن هي أوقات حزينة وعصيبة في ظل البدء بإجراءات قد تفضي إلي عزل الرئيس "ترامب"، مؤكدة أن ما قاله ترامب في مكالمته مع الرئيس الأوكراني كان خطأ فادح.

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وفي السياق ذاته رد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها الأن تقود سوق الأوراق المالية والعاملين بها والإقتصاد الأمريكي إلى الأنهيار.

وقال ترامب في تغريدته، "كل هذا الهراء من المساءلة..يقود سوق الأوراق المالية إلى أسفل..ولكن هذا هو بالضبط ما يريد الديمقراطيون القيام به. إنهم على استعداد لإلحاق الأذى بالبلاد".

وكانت "نانسي بيولسي" قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاستناد إلى عدد من الملفات خلال فترته الرئاسية وماضية وأعماله، مؤكدة على ضرورة تحميل ترامب المسؤولية وألا أحد فوق القانون.

وأثارت تسريبات حول محادثة جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني وزيلينسكي صخبًا داخل الولايات المتحدة في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأنه حث الرئيس الأوكراني على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.