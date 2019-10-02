شكرا لقرائتكم شاهد هتافات العراقيين: "طهران برا برا كربلاء تبقى حرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت مواقع تواصل اجتماعي عراقية وعربية مقاطع فيديو لمحتجين عراقيين في كركوك يرددون هتافات غاضبة ضد تدخلات طهران، كما ردد متظاهرون غاضبون أيضاً في كربلاء شعارات ضد طهران وهي "طهران برا برا كربلاء تبقى حرة".

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