شكرا لقرائتكم أميركا: نرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، داعية جميع الأطراف إلى نبذ العنف وضبط النفس.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها اليوم إنها "تواصل مراقبتها عن كثب للاحتجاجات الأخيرة"، مشيرة إلى أن "التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف"، داعية إلى نبذ العنف وضبط النفس.

وأضاف البيان: "نشعر بالأسى على الأرواح التي زهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا متمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين".

وتابع أن "هناك تجمعات كبيرة وسط بغداد في منطقة البتاوين، وتجمعات أخرى في مناطق الزعفرانية والشعب وصليخ وبغداد الجديدة، تحضر جميعها لتظاهرات كبيرة في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت العاصمة العراقية".