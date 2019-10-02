اعتبرت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أن "موافقة جهات مجموعة الاتصال حول التسوية الأوكرانية على "صيغة شتاينماير" يمثل تقدما لكنه لا يتيح رفع العقوبات المفروضة على ​روسيا​"، مشيراً إلى "إننا أحرزنا تقدما في المسار الأوكراني، ولكن يجب اتخاذ الكثير من الخطوات اللاحقة وهذا توقيع الصيغة لا يعني أنه من الممكن رفع العقوبات حاليا، ولكن ظهرت مقدمات لذلك، وقد أكدت جميع الجهات المعنية اليوم أنه بات من الممكن عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات" في إطار "​رباعية النورماندي​"، أي روسيا و​أوكرانيا​ و​ألمانيا​ و​فرنسا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميركل بعد توقيع "صيغة شتاينماير": من السابق لأوانه رفع العقوبات عن روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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