حوري: الحريري وتيار "المستقبل" متمسكان بالحوار وسياسة مدّ اليد

لفت النائب السابق ​عمار حوري​ إلى ان "الامر الغريب ان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وتيار "المستقبل" متمسكان بالحوار و​سياسة​ مدّ اليد، في حين انه تتم مواجهة هذا التوجّه بما سمعناه سواء من هذا النائب اوبعض الابواق الاخرى"، مشددا على ان "هذا الامر مستغرب ولا يخدم السياق العام والاستقرار في البلد".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدد حوري على ان "كل هذا التشنج، لا يفيد في مسيرة انقاذ البلد"، مؤكدا ان "نبش القبور وتشويه الرموز الكبرى كالرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، لا يخدم لا بل سيئ الى من يطلقه"، مشيراً إلى انه "كان لا بد للتيار "الوطني الحر" اتخاذ خطوة ما بحق اسود، موضحا اننا لم نسمع اي موقف رسمي سواء من رئيس "التيار" او من اي مرجعية فيه تنفي تبني هكذا كلام. بل كان الصمت رهيبا".

وعما اذا حصل اتصال بين الحريري ورئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، أضاف "لسنا في قطيعة، لكن هذا الامر يعود الى الحريري".