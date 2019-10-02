حسن مراد: إنعاش اقتصادنا يبدأ أولا عبر تسهيل الشحن البري

شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "‏النقل البري هو عصب ​الاقتصاد اللبناني​ وعصب التصدير وحاجة ماسة لإنتاجنا الصناعي والزراعي. كيف سنقوم باقتصادنا ونحن نتجاهل المعابر ونتجاهل العلاقات الأخوية مع ​سوريا​. إنعاش اقتصادنا يبدأ أولا عبر تسهيل الشحن البري".

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