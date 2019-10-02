النشرة: شرطة بلدية حارة صيدا تباشر بإجراءات منع الدرجات النارية في البلدة

افاد مراسل النشرة في صيدا ان عناصر شرطة بلدية حارة صيدا باشرت اليوم إجراءات ميدانية لمنع استخدام الدراجات النارية في البلدة تنفيذا لتعميم أصدره رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وقد أقام عناصر الشرطة حواجز ثابتة وسيروا دوريات لهذه الغاية وتم ضبط بعض المخالفات.
وقد منع التعميم منعا باتا جميع الدراجات النارية من التجول في شوارع وازقة واتوسترادات البلدة، باستثناء الدراجات الكهربائية الخاصة بمحلات الدلفري شرط ان تحوز على تصريح مسبق من البلدية والا يقل عمر السائق عن ثمانية عشرة سنة.
ولاقى هذا الإجراء استحسان المواطنين في البلدة كونه سيحد من حوادث السير الخطيرة وارباك حركة المرور ويمنع من إزعاج الناس في حياتهم اليومية.
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