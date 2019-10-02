يوحنا العاشر استقبل وفدا من رعية المخلص في كاليفورنيا

التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في دير سيدة البلمند البطريركي، وفدا من أبناء رعية المخلص في كاليفورنيا برئاسة كاهن الرعية المتقدم في الكهنة سامر يوسف ، وذلك ضمن إطار العائلة الأنطاكية الواحدة في العالم.
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