يوحنا العاشر استقبل وفدا من رعية المخلص في كاليفورنيا

التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ في ​دير سيدة البلمند​ البطريركي، وفدا من أبناء رعية المخلص في ​كاليفورنيا​ برئاسة كاهن الرعية المتقدم في الكهنة سامر يوسف ، وذلك ضمن إطار العائلة الأنطاكية الواحدة في ​العالم​.

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