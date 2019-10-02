النشرة: فوج اطفاء صيدا اخمد ثلاثة حرائق في منطقة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر فوج اطفاء صيدا اخمدوا ثلاثة حرائق في منطقة صيدا الأول: حريق قصب ودواليب وعلب زيت محروق مقابل الملعب البلدي ، والثاني: أشجار وهشير داخل بستان مقابل مهنية صيدا، اما الثالث هفشير في تلة ​مار الياس​ في ​حارة صيدا​.

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