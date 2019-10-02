استقبل وزير الثقافة محمد داود داود في مكتبه بالوزارة، النائب نقولا نحاس، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد والمهندس منذر حمزة، لاطلاعه على التحضيرات الجارية في مدينة طرابلس استعدادا لإطلاق "دليل طرابلس" والإعلان عن المشاريع والنشاطات في المواقع والمعالم التراثية والثقافية في المدينة والأماكن التي تعنى بالمحافظة على العادات والتقاليد، وذلك خلال احتفال في موقع خان العسكر الثقافي الشهر المقبل.
وفي هذا الإطار، وجه نحاس دعوة خاصة الى داود للمشاركة في اطلاق هذه الفعالية الثقافية المميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر داود اطلع من نقولا نحاس على التحضيرات لاطلاق دليل طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.