داود اطلع من نقولا نحاس على التحضيرات لاطلاق دليل طرابلس

استقبل ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​ في مكتبه بالوزارة، النائب ​نقولا نحاس​، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد والمهندس منذر حمزة، لاطلاعه على التحضيرات الجارية في ​مدينة طرابلس​ استعدادا لإطلاق "دليل طرابلس" والإعلان عن المشاريع والنشاطات في المواقع والمعالم التراثية والثقافية في المدينة والأماكن التي تعنى بالمحافظة على العادات والتقاليد، وذلك خلال احتفال في موقع خان العسكر الثقافي الشهر المقبل.

وفي هذا الإطار، وجه نحاس دعوة خاصة الى داود للمشاركة في اطلاق هذه الفعالية الثقافية المميزة.