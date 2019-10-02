الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والتقى عدد من الشخصيات

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ والوزراء: ​علي حسن خليل​، ​محمد فنيش​، ​جمال الجراح​، ​منصور بطيش​، ​محمد شقير​، ​صالح الغريب​، ​يوسف فنيانوس​، ​كميل أبو سليمان​ وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

وكان الحريري قد استقبل وفدا من الشركات المستوردة للنفط برئاسة جورج فياض الذي أشار الى أننا "بحثنا خلال الاجتماع الالية المطروحة لاستيراد ​النفط​، وبعد البحث في التفاصيل تقرر ان يعقد اجتماع مساء اليوم أو غدا، يضم كافة المعنيين بالآلية لإيجاد حل عملي لتطبيقها".

كما استقبل سفير اندونيسيا في ​لبنان​ هجريانتو توهاري، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

كذلك استقبل الحريري السفير الفلسطيني ​أشرف دبور​، الذي أكد "أننا ناقشنا أوضاع ابناء شعبنا اللاجئين وحقوقهم في العمل والعيش الكريم، كذلك بحثنا عمل اللجنة الوزارية اللبنانية المشكلة برئاسة الحريري لمعالجة وضع ​اللاجئين الفلسطينيين​، وابلغني دولته بأنه سيدعو اللجنة الى اجتماع خلال الايام القادمة كي تبدأ مهام عملها".

وأشار دبور الى "أنني لمست منه الحرص على ابناء شعبنا ليحيوا حياة لائقة وكريمة في لبنان الشقيق لحين عودتهم الى ارضهم ووطنهم".

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