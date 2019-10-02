الخارجية الأميركية: نراقب عن كثب تطور المظاهرات في العراق

أكدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ "إننا نراقب عن كثب تطور المظاهرات في ​العراق​"، داعيةً كافة الجهات في العراق لوقف التوتر، مشددةً على "إننانرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أفادت عن "سقوط 4 قتلى و 294 جريحا جراء تظاهرات اليوم".

وكان قد قُتل مدنيان وأُصيب نحو 200 شخص بجروح في العراق، يوم أمس أثناء تفريق القوات الأمنية بالقوة تظاهرات مطلبيّة في بغداد وجنوب البلاد، مُستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، في أولى حركات الاحتجاج المطلبية التي تواجهها الحكومة الّتي تسلّمت السلطة قبل 11 شهرًا.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد اكد أن "التظاهر حق سلمي مكفول للمواطنين"، مشددا على ان "القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق المواطنين".