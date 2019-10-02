مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 4 قتلى و 294 جريحا جراء تظاهرات اليوم

أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن "سقوط 4 قتلى و 294 جريحا جراء تظاهرات اليوم".
وكان قد قُتل مدنيان وأُصيب نحو 200 شخص بجروح في العراق، يوم أمس أثناء تفريق القوات الأمنية بالقوة تظاهرات مطلبيّة في بغداد وجنوب البلاد، مُستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، في أولى حركات الاحتجاج المطلبية التي تواجهها الحكومة الّتي تسلّمت السلطة قبل 11 شهرًا.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد اكد أن "التظاهر حق سلمي مكفول للمواطنين"، مشددا على ان "القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق المواطنين".
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