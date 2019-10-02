مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 4 قتلى و 294 جريحا جراء تظاهرات اليوم

أفادت مفوضية حقوق الإنسان ​العراق​ية عن "سقوط 4 قتلى و 294 جريحا جراء تظاهرات اليوم".

وكان قد قُتل مدنيان وأُصيب نحو 200 شخص بجروح في العراق، يوم أمس أثناء تفريق ​القوات​ الأمنية بالقوة تظاهرات مطلبيّة في ​بغداد​ وجنوب البلاد، مُستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي و​الغاز​ المسيل للدموع، في أولى حركات الاحتجاج المطلبية التي تواجهها ​الحكومة​ الّتي تسلّمت السلطة قبل 11 شهرًا.

وكان الرئيس العراقي ​برهم صالح​ قد اكد أن "التظاهر حق سلمي مكفول للمواطنين"، مشددا على ان "القوات الأمنية مكلفة بحماية حقوق المواطنين".