سلامي: أدنى حماقة يرتكبها العدو ضد ايران ستؤدي الى ازالته من الوجود

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ان "ادنى حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني ضد ايران ستؤدي الى ازالته من الوجود"، مشيراً إلى أنه "يبلغ عمق خطوط تماس الثورة آلاف الكيلومترات، ومع نقل رسالة مناهضة الظلم وتحقيق العدالة والقيم المعنوية، تم تهميش أميركا في التطورات السياسية والأمنية في المنطقة".
وشدد على "اقتدار الثورة وقوتها الرادعة"، مشيراً إلى انه "ستكون أدنى حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني ضد ايران هي بمثابة آخر حماقة له وستؤدي الى ازالة الكيان الصهيوني من العالم"، مضيفاً "ان الحرس الثوري من خلال التحديث الداخلي، يتحرك لتعزيز قدراته في مختلف المجالات".
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