بوتين: إيران تسعى إلى التطبيع مع الولايات المتحدة

أفادت وكالة "تاس" الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشف خلال جلسة عامة في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي لعام 2019، أن "القيادة الإيرانية تعتزم تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة"، مشددا على أن "الحوار هو دائما أفضل من أي مواجهة، مثل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأمر نفسه ينطبق على الاتصالات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وبين الرئيسين الإيراني والأميركي".
ولفت الى أن "هذه المحاولة قامت بها فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على حد علمي. للأسف، لم يعقد هذا الاجتماع لأن إيران تعتقد أن ضغوط العقوبات تجردها من أسس متساوية لهذا الحوار"، مضيفا: "لكنني أعتقد أن هناك طموحا للتطبيع".
ترجمة "النشرة".
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