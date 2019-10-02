بوتين: إيران تسعى إلى التطبيع مع الولايات المتحدة

أفادت وكالة "تاس" الروسية أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، كشف خلال جلسة عامة في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي لعام 2019، أن "القيادة ال​إيران​ية تعتزم تطبيع العلاقات مع ​الولايات المتحدة​"، مشددا على أن "الحوار هو دائما أفضل من أي مواجهة، مثل قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالإجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، والأمر نفسه ينطبق على ​الاتصالات​ المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وبين الرئيسين الإيراني والأميركي".

ولفت الى أن "هذه المحاولة قامت بها ​فرنسا​ في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، على حد علمي. للأسف، لم يعقد هذا الاجتماع لأن إيران تعتقد أن ضغوط العقوبات تجردها من أسس متساوية لهذا الحوار"، مضيفا: "لكنني أعتقد أن هناك طموحا للتطبيع".

ترجمة "النشرة".