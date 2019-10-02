أكار: الجهود مع واشنطن حول المنطقة الأمنة بسوريا تنتهي بحال المماطلة

لفت وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى أن "جهود تأسيس المنطقة الأمنة في سوريا المتواصلة مع الولايات المتحدة تنتهي في حال حصول مماطلة"، مؤكداً أن "تركيا ترى انشاء ممر سلام، ومنطقة آمنة خالية من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق مابين 30 و40 كيلومتر شرقي الفرات بسوريا، يعتبر ضرورة".
وأشار إلى أن "أكار بدأت مع الولايات المتحدة بتسيير دوريات برية وطلعات جوية في المنطقة، وأن الجانبين يعملون من أجل تأسيس قواعد"، لافتاً إلى أن "تركيا ستواصل المفاوضات والجهود المشتركة لتأسيس المنطقة الأمنة طالما أنها متناسبة مع أهدافها وغاياتها".
وأفاد بـ"إننا تنتهي هذه الجهود في حال حصول مماطلة، ونحن عازمون للغاية بهذا الصدد"، مشدداً على أن "تركيا أجرت استعداداتها حول المنطقة الأمنة، وستقوم بذلك بمفردها إذا لزم الأمر"، مبينًا أن "لديها خططا بديلة بهذا الخصوص"، موضحاً أن "هدفهم النهائي يتمثل في إنهاء وجود "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الارهابية شمالي سوريا، وتأسيس ممر سلام، وتأمين عودة السوريين في تركيا إلى منازلهم وديارهم".
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