جونسون يقدم خطة جديدة مكتوبة للخروج









اسماء السيد - نصر المجالي: مع ختام مؤتمر حزب المحافظين الذي يتزعمه، ولتجاوز أزمة بريكست، قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرضا جديدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل ليحل محل "شبكة الأمان الأيرلندية".

واقترح جونسون في عرضه الذي بعثه في رسالة، اليوم الأربعاء، إلى جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، إلغاء شبكة الأمان الحالية التي اصطلح على تسميتها (The Backstop) في معاهدة الانسحاب بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، واستبدالها بمزيج من الضوابط في الموانئ على البحر الأيرلندي وبعيدًا عن الحدود الأيرلندية.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي للانخراط في خطته الجديدة ، محذراً من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيمثل "فشل حكم الدولة التي نتحملها جميعًا".

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ورحبت أرلين فوستر ، زعيمة حزب الاتحاد الديموقراطي DUP في إيرلندا الشمالية، التي تدعم حكومة حزب المحافظين ، بالخطة التي وصفتها بأنها "تتسق تمامًا مع روح ومبادئ اتفاقية بلفاست".

في خطابه ليونكر قال جونسون إن الدعم الحالي، الذي اقترح اتحاد جمركي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتجنب حدود صعبة في جزيرة أيرلندا ، كان "جسرًا حتى الآن "و" يجب إيجاد طريقة جديدة للمضي قدمًا ".

اعترف جونسون بأنه لم يكن هناك الا "وقتا قليلا جدًا" لانعقاد قادة الاتحاد الأوروبي، معبرا عن الأمل في أن يتم توقيع الصفقة - خلال 15 يومًا.

وبموجب الخطةالجديدة، تهدف بريطانيا العظمى - إنكلترا وويلز واسكتلندا - إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام 2020.

