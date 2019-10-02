بومبيو شارك في المحادثة الهاتفية بين ترمب وزيلينسكي









اسماء السيد - روما: قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء إنه شارك في الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي بات في صلب اجراء لعزل الرئيس الاميركي.

وهدد الديموقراطيون في الكونغرس الاميركي المكلفون التحقيق في اطار آلية لعزل ترمب، الاربعاء باجبار البيت الابيض على ان يزودهم الوثائق الضرورية المتصلة بالقضية الاوكرانية.

وقال الرؤساء الديموقراطيون للجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والاشراف على عمل السلطة التنفيذية في بيان إن "ازدراء البيت الابيض الصارخ بطلبات عدة لتقديم الوثائق طوعا (...) لا يترك لنا خيارا سوى توجيه انذار" الجمعة للحصول على هذه الوثائق.

واكد الديموقراطيون في بيانهم ان "اللجان تجري هذا التحقيق في شكل سريع ومنسق".

ويأخذ الديموقراطيون على ترمب طلبه من نظيره الاوكراني أثناء محادثة هاتفية قبل شهرين، التحقيق حول المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي قد يكون منافسه في الانتخابات الرئاسية في 2020.

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وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي في روما مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو "كنت مشاركا في الاتصال" الهاتفي.

وطلبت ثلاث لجان في الكونغرس رسميا من بومبيو تزويدها الوثائق الضرورية لتحقيقها.

من جانب آخر، دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن دونالد ترمب بعد الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الأميركي.

وقال بوتين عن المكالمة الهاتفية التي دفعت بالديموقراطيين إلى بدء إجراءات لعزل ترمب "لا أرى شيئًا مسيئاً في المحادثة بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف "الرئيس ترمب لجأ إلى زميل بطلب للتحقيق في فساد محتمل مرتبط بأعضاء في إدارته السابقة". وقال الرئيس الروسي خلال منتدى للطاقة في موسكو "أي رئيس دولة سيضطر للقيام بالشيء نفسه".

وأضاف "لقد دأبوا على استخدام أي عذر لمهاجمة الرئيس ترمب؛ وهو الآن أوكرانيا".

