بوتين: "لا شيء مسيئا" في مكالمة ترمب مع رئيس أوكرانيا









اسماء السيد - موسكو: دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن دونالد ترمب بعد الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الأميركي بالضغط على كييف لاضعاف منافسه السياسي جو بايدن، قائلاً إنه لا يوجد "ما يسيء" في نص المكالمة.

وقال بوتين عن المكالمة الهاتفية التي دفعت بالديموقراطيين إلى بدء إجراءات لعزل ترمب "لا أرى شيئًا مسيئاً في المحادثة بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف "الرئيس ترمب لجأ إلى زميل بطلب للتحقيق في فساد محتمل مرتبط بأعضاء في إدارته السابقة".

وقال الرئيس الروسي خلال منتدى للطاقة في موسكو "أي رئيس دولة سيضطر للقيام بالشيء نفسه".

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وأضاف "لقد دأبوا على استخدام أي عذر لمهاجمة الرئيس ترمب؛ وهو الآن أوكرانيا".

ونشر البيت الأبيض الأسبوع الماضي محتوى المكالمة الهاتفية التي تعود إلى تموز/يوليو مع زيلينسكي المنتخب حديثا.

وأظهر النص أن ترمب طلب من زيلينسكي إجراء تحقيق يستهدف منافسه جو بايدن. ويجري الديموقراطيون تحقيقا فيما إذا كان ترمب أخر مساعدة قيمتها 400 مليون دولار (365,8 مليون يورو) كوسيلة ضغط.

وتخوض أوكرانيا حربا في الشرق الانفصالي المدعوم من روسيا، اندلعت بعد ضم موسكو للقرم في 2014.