شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب مجلس النواب يرفض تظلم على نتيجة انتخابات لجنة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مكتب المجلس تلقى تظلم وحيد على نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التى أجريت اليوم الأربعاء.

وأشار "عبد العال"، خلال الجلسة العامة المسائية للمجلس اليوم الأربعاء، إلى أن التظلم كان على نتيجة انتخابات لجنة الإعلام والثقافة والآثار، وأن مكتب المجلس انتهى إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وبالتالى اعتماد نتائج انتخابات اللجان النوعية وفقا لما انتهت إليه اللجان وما أخطره به الأمين العام للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، لإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب.

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