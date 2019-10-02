ننشر التشكيل النهائي لأنتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة برلمانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” التشكيل النهائي لانتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بالبرلمان، وذلك بعد إعلانها خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب. ووجه رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم التهنئة لكافة النواب الفائزين بهيئات مكاتب اللجان النوعية،مؤكداً أن جميع الأعضاء علي قدم المساواه. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية : - رئيسا : المستشار بهاء أبو شقة - الوكيلان : نبيل الجمل وإيهاب الطماوي - أمانه السر : إيهاب الخولى لجنة الخطة والموازنة : رئيسا : حسين عيسى - الوكيلان : ياسر عمر ومصطفى سالم - أمانه السر : عصام الفقى لجنة الشؤون الاقتصادية : رئيسا : أحمد سمير الوكيلان : أشرف العربى ومحمد على عبد الحميد. أمين السر : النائب فخرى طايل. لجنة الدفاع والأمن القومي : رئيسا : اللواء كمال عامر. الوكيلان : ممدوح مقلد وأشرف جمال أمين السر : عصام أبو المجد. لجنة التضامن الاجتماعي : رئيسا : النائب عبد الهادي القصبي. الوكيلان : رشا رمضان ومحمد أبو حامد . أمين السر : سامر التلاوي لجنة الإسكان والمرافق : رئيسا : عماد سعد أحمد السيد. الوكيلان : محمد الحصي، ويسري المغازي . أمين السر : محمد إسماعيل . العلاقات الخارجية : رئيسا : كريم درويش الوكيلان : صلاح عقيل وحسام العمدة . امين السر : طارق الخولي الشؤون الافريقية : رئيسا : طارق رضوان الوكيلان : ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي. امانة السر : النائب جمال صابر. لجنة القوي العاملة رئيسا : جبالي المراغي الوكيلان : سولاف درويش و مايسة عطوة. امانة السر : النائب عبد الفتاح محمد لجنة الزراعة والري : رئيسا : هشام الحصرى وكيلان : مجدى ملك وأيمن معاذ أمين السر : النائب عثمان المنتصر لجنة الطاقة والبيئة : رئيسا : طلعت السويدى الوكيلان : عصام بركات وعبد السلام الخضراوى أمين السر : علاء سلام حقوق الانسان : رئيسا : النائب علاء عابد الوكيلان : مارجريت عازر، وعلى عبد الونيس. أمين السر : شريف الوردانى الشؤون الصحية : رئيسا : محمد العمارى Advertisements الوكيلان : الدكتور عبد المنعم شهاب، والدكتور عصام القاضى. أمين السر : سامي المشد لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات : رئيساً : أحمد بدوي الوكيلان : يوسف الصاوي وأحمد البعلي أمينا للسر : أحمد زيدان لجنة النقل والمواصلات : - رئيسا : النائب هشام عبد الواحد برئاستها. الوكيلان : رزق راغب ضيف الله ومحمد عبد الله زين - أمين السر: خالد عبد المولى الإدارة المحلية : رئيسا : أحمد السجيني الوكيلان : محمد الحسيني وبدوي النويشي. أمين السر : مني جاب الله أمينه للسر. الاقتراحات والشكاوي : رئيسا : همام العادلى. الوكيلان : محمد حمدى دسوقى والعميد السيد أحمد. أمين السر : مصطفي جمعة الطلخاوي الشؤون الدينية والأوقاف : رئيسا : الدكتور أسامة العبد الوكيلان : أسامة الأزهرى، واللواء شكرى الجندي. أمين السر : الدكتور عمر حمروش الثقافة والاعلام : - رئيسا : النائب أسامة هيكل. - الوكيلان : محمد شعبان ونضال السعيد . - أمين سر : نادر مصطفى السياحة والطيران : - رئيسا : عمرو صدقي - الوكيلان : محمد عبد المقصود وإبراهيم حمودة - أمين السر : مجدي بيومي لجنة الشباب والرياضة : - رئيسا : اشرف رشاد . - الوكيلان : طارق السيد ومحمود حسين . - أمين السر : محمد زايد لجنة التعليم والبحث العلمي : - رئيسا : الدكتور سامي هاشم - الوكيلان : هانى أباظة وماجدة بكرى - أمين السر : ليلى أبو إسماعي لجنة الصناعه : رئيسا : المهندس محمد فرج عامر. الوكيلان : محمد السلاب وعلاء ناجى. أمينا للسر : فوزى فتى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة : رئيسا : محمد كمال مرعي. الوكيلان : محمد المرشدي ومحمود سعد . أمين السر : محمد سليم. الشؤون العربية : رئيسا :أحمد رسلان الوكيلان : أحمد فؤاد أباظة، وأحمد إمبابي. أمانه السر : سحر صدقي.

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