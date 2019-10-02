شكرا لقرائتكم خبر عن فوز محمد العمارى برئاسة لجنة الصحة بالبرلمان..والقاضى وشهاب وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز الدكتور محمد العمارى برئاسة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وذلك في انتخابات هيئة مكتب اللجنة التي أجريت منذ قليل.

كما فاز النائبان الدكتور عبد المنعم شهاب، والدكتور عصام القاضى، بمنصبى وكيلي اللجنة، فيما فاز الدكتور سامي المشد بأمانة سر اللجنة.

وتُجرى انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25 ، مع كل دور انعقاد جديد، في ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.