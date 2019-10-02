شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون العربية" بالبرلمان: القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدولة العربية فى أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هى بوصلة عمل اللجنة فى الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب فوزه برئاسة اللجنة، فى الانتخابات التى أجريت اليوم.

وأشار رسلان، إلى أن القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات أمام اللجنة، فى إطار اهتمام مصر بهذه القضية التى لن يتم التخلى عنها نهائيا.

وأوضح رسلان، أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا بالملفات العربية والعلاقات مع دول شمال إفريقيا والخليج والشام واليمن.

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وأكد مساندة اللجنة لكلا من السعودية والإمارات فى حربها ضد الإرهاب فى اليمن، ضد الميليشيات المسلحة.

وأعلن أحمد رسلان، رفض تدخل بعض الجهات الأجنبية فى الشئون العربية، خصوصا إيران وتركيا، لاسيما وأن الأخيرة تقوم بدور مشبوه لتنفيذ مخطط التنظيم الدولى للإخوان فى تفتيت الأمة العربية.

جدير بالذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أسفرت عن فوز النائب أحمد رسلان برئاسة اللجنة، وفوز أحمد فؤاد أباظة، وأحمد إمبابي بمنصبى الوكيلين، والنائبة سحر صدقى، أمينا للسر.