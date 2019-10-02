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بدء الجلسة الثالثة للبرلمان لإعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى يعلن فيها نتيجة انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، واستقبال التظلمات على نتيجة انتخابات اللجان ونتيجة التظلم.

ومن ثم يقدم رئيس المجلس التهنئة للنواب الفائزين فى انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

وكانت اللجان النوعية أجرت اليوم انتخابات هيئات مكاتبها وتم تسليم نتيجتة كل لجنة للامين العام للمجلس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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