شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الثالثة للبرلمان لإعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى يعلن فيها نتيجة انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، واستقبال التظلمات على نتيجة انتخابات اللجان ونتيجة التظلم.

ومن ثم يقدم رئيس المجلس التهنئة للنواب الفائزين فى انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

وكانت اللجان النوعية أجرت اليوم انتخابات هيئات مكاتبها وتم تسليم نتيجتة كل لجنة للامين العام للمجلس

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