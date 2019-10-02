شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انسحاب النائب أحمد الشريف من الترشح على مقعد وكالة اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد حلمى الشريف، أنه انسحب من الترشح فى انتخابات اللجنة التشريعية على مقعد وكالة، حرصا على عدم حدوث شرخ داخل اللجنة، قائلا:"إنه بعد 4 سنوات قضاها فى وكالة اللجنة وجدت أنه يجب أن استريح والتقط انفاسى، وأنا لا أقبل سقوط الطماوى أو الجمل، و لا يجوز بعد كل ما تحملناه خلال 4 سنوات أن أصر على ترشحى واتسبب فى شرخ داخل الجنة، ولن اترك الحرج البادى على وجوه الأعضاء وأضع اللجنة فى حرج لذلك أعلن انسحابى".

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى بعد انسحاب الشريف: "هذه الروح هى أمر متوقع من رجل يؤثر على نفسه أشياء كثيرة وكنت سأعطيه صوتى لاننا رأيناه إنسانا مخلصا تحمل الكثير".

ورفض النائب محمد مدينة، انسحاب أحمد حلمى الشريف من الترشح فى انتخابات اللجنة التشريعية على مقعد وكالة، الأمر الذى دعى النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرد عليه، قائلا: "هو فى أيه انتو جايين تزايدوا".

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يذكر أن انتخابات اللجنة التشريعية أسفرت عن فوزالمستشار بهاء أبو شقة لرئاسة اللجنة ونبيل الجمل وإيهاب الطماوى بمقعد الوكيلين، وإيهاب الخولى بمقعد أمين السر.