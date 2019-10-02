شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تحتفظ بتشكيل مكتبها دون تغيير بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز المهندس محمد فرج عامر، برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، كما فاز النائبين محمد السلاب وعلاء ناجى بمقعدى الوكيلين، واحتفظ النائب فوزى فتى بمقعد أمين سر اللجنة.

يذكر أن مكتب لجنة الصناعة قد فاز بالتزكية حيث لم يتقدم أى من أعضاء اللجنة للترشح على عضوية مكتبها لمنافسة رئيس اللجنة ووكيليها وأمين السر، كما احتفظت اللجنة بنفس تشكيل مكتبها الذى كانت عليه بدور الانعقاد الرابع.

من ناحيته تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشكر لأعضاء اللجنة لتجديد الثقة فيه رئيسا لها، مؤكدا أن اللجنة ستواصل العمل من أجل النهوض بقطاع الصناعة وتعميق المنتج المحلى.

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