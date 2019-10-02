شكرا لقرائتكم خبر عن فوز همام العادلى برئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان..وسيد أحمد ودسوقي وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما فاز النائبان محمد حمدى دسوقى والعميد السيد أحمد، بمنصبي وكيلي اللجنة، وفاز النائب مصطفي جمعة الطلخاوي بمنصب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وتُجرى انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25 ، مع كل دور انعقاد جديد، في ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.