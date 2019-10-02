شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرار بإعتبار الأحد إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر أجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة Advertisements ‎

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