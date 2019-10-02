دوري أبطال أروبا.. مواجهات قوية تنتظر ثلاثي “الأسود” في ثاني مباريات المجموعات

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، لمختلف ملاعب أوروبا، التي ستكون مسرحا لعدد من المباريات القوية والمثيرة، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أقوى دوريات العالم على مستوى الأندية، كما أن الأنظار ستتوجه أيضا لمجموعة من النجوم المغاربة، الذين سيدافعون عن حظوظ فرقهم، وسيبحثون عن التوهج بين عمالقة الكرة الأوروبية.

أبرز هذه المواعيد، والتي تهم عشاق الأسود المحترفين في أروبا، تلك التي ستجمع بين أجاكس أمستردام الهولندي بميدان فالنسيا الإسباني “عش الخفافيش”، حيث سيكون الاهتمام مركزا بدرجة كبيرة على نجم المنتخب المغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى المشاركة المرتقبة لنصير المزراوي، العائد من الإصابة.

ويسعى زملاء زياش، إلى تحقيق ثاني انتصار لهم في المجموعة الثامنة، بعد الفوز في المباراة الأولى على حساب ليل الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

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أشرف حكيمي، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، يبحث اليوم، عن أول انتصار له، في المجموعة السادسة، وذلك عندما يحل ضيفا على سلافيا براغ التشيكي، مع العلم أن مباراته الأولى أمام برشلونة، كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.

النجم المغربي، مرشح بقوة بأن يكون أساسيا في هذه المباراة، بعد أن فرض مكانته الأساسية في المبارايات الماضية، وتألقه اللافت في المباراة الماضية أمام برشلونة.

ومن التشيك إلى روسيا، وبالضبط بملعب ” غازبروم آرينا”، حيث يحل فريق بنفيكا البرتغالي، بلاعبه المغربي عادل تاعرابت، ضيفا على زينيت سان بترسبورغ الروسي، وكل آمال النجم المغربي، تجاوز كبوة المباراة الأولى، وهزيمته بالميدان على يد لايبزيغ، وتحقيق أول فوز له، في المجموعة السابعة.