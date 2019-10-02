رجل يضرم النار في جسده أمام مؤسسة أمنية في الداخلة

أقدم مواطن من مدينة الداخلة، صباح اليوم الاربعاء، على إضرام النار في جسده أمام مقر المديرية الاقليمية للأمن الوطني بالداخلة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن رجلا في الأربعينيات من عمره أقدم على إضرام النار في جسده لأسباب لا تزال مجهولة لحد الساعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن بعض المواطنين نجحوا في إنقاذ المعني بالأمر من الموت، حيث تم نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن التاني بالداخلة لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر من داخل مستعجلات الحسن الثاني بأن الحروق التي أصيب بها المعني بالأمر خطيرة على مستوى العنق، ويرجح أنها من الدرجة الثانية.