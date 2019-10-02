بسبب “تغريدة” مازحة مع زميله.. الاتحاد الإنجليزي يتهم نجم مانشستر ويهدده بالإيقاف لـ6 مباريات

يواجه البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب فريق مانشيت سيتي الإنجليزي، خطر الإيقاف لـ6 مباريات متتالية مع فريقه، خلال منافسات الدوري الإنجليزي، من طرف الاتحاد المحلي للعبة، وذلك بسبب تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” سخر فيها من زميله في الفريق، بينجمان ميندي.

ونشر سيلفا، على حسابه، صورة لأحد علب الشوكالاتة المعروفة في البرتغال، ذات اللون الأسود، ساخرا ومازحا مع زميله ميندي، وهو الأمر الذي اعتبره الاتحاد الإنجليزي، خرقا للقونين المحلية، وذلك بعد أن اشار إلى عرق ولون أحد اللاعبين.

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهاما رسميا بـ”سوء السلوك” للاعب البرتغالي، الذي يعتبر من ابرز اللاعبين في “السيتيزنس”، وهو ما قد يعرضه للإيقاف إلى غاية 6 مبارياتن، كما سيتعين على اللاعب الرد على نفسه، في أجل أقصاه التاسع من شهر أكتوبر الجاري.