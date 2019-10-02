جريمة بشعة.. العثور على جثة رجل مذبوح من الوريد ومرمي في الشارع 

عثر مجموعة من المواطنون، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة قصبة تادلة إقليم بني ملال، على جثة رجل مذبوح من الوريد إلى الوريد.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الضحية في الأربعينات من عمره، وقد عثر عليه جثة هامدة، في صباح اليوم حوالي الساعة 7 صباحا، أمام وكالة للقروض الصغرى بالكانتينات، بعد تعرضه للذبح بطريقة بشعة.

المصدر ذاته أشار إلى أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات الأمنية، وعناصر الشرطة العلمية، التي طوقت مكان الحادث، فيما استنكر عدد من المواطنين الحادث.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق حول الحادث.