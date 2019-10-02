صعوبات تواجه جماهير الجيش للتنقل للقنيطرة

وجد عدد من أنصار فريق الجيش الملكي صعوبات للتنقل للقنيطرة عبر القطار، وذلك من أجل مساندة فريقه، في المباراة التي ستجمع عصر اليوم الأربعاء، بالدفاع الحسني الجديدي، في إطار ربع نهائي كأس العرش، والتي ستجمع بينهما، بالملعب البلدي لمدينة القنيطرة.

وعلم “اليوم24” من مصادر مقربة من الجماهير العسكرية، أن عدد كبير من أنصار الفريق، تم منعهم من التنقل للقنيطرة، من محطات القطار لكل من الرباط أكدال، والرباط المدينة، فقط لارتدائهم قميص الفريق العسكري.

واستغرب هؤلاء المنصرين، هذا الإجراء، خاصة وأنهم لم يتنقلوا بشكل جماعي “كما أنهم سيؤدون واجبات التذاكر”.

وعلم الموقع، أن هذا المنع طال فقط الجماهير التي رغبت في التنقل للقنيطرة، من محطات القطار بالرباط، بينما لم يتم منع الجماهير التي تنقلت من سلا، ما اضطرهم للبحث عن وسائل نقل أخرى صوب الجارة الشمالية.