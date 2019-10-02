الرجاء والوداد في ورطة جديدة.. “دونور” يغلق أبوابه في وجه قطبي الدار البيضاء

تعود عجلة إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، إلى الدوران من جديد، بعدما تقرر رسميا إغلاقه للإصلاح، نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لما أعلنت عنه قناة “الرياضية”، اليوم الأربعاء.

وتمثل مباراة فريق الوداد الرياضي، ضد ضيفه المريخ السوداني، غدا الخميس، برسم إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، آخر لقاء يحتضنه الملعب المذكور قبل إغلاق أبوابه.

وسيكون الرجاء الرياضي، أول متضرر من إغلاق “دونور”، حيث سيجد نفسه مضطرا للبحث عن ملعب، يستضيف على أرضيته رجاء بني ملال، الأحد القادم، في لقاء مؤجل عن الجولة الأولى من البطولة الاحترافية.

وتضرر فريقا الرجاء والوداد، ومعهما جمهورهما الكبير، من غلق أبواب المركب الرياضي محمد الخامس، في السنوات الأخيرة، إذ أثر كثيرا على نتائج الفريقين، فضلا عن المداخيل المالية المهمة، التي يربحها الغريمين عند استقبالهما بملعب “دونور”.