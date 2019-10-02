عروض وأروقة للتعريف بجميع مهام وتخصصات الشرطة…ولاية أمن طنجة تفتتح الدورة 3 للأبواب المفتوحة للأمن الوطني

تصوير- يونس ميموني

احتضن فضاء مالاباطا، اليوم الأربعاء، بطنجة الدورة الثالثة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، الممتدة إلى غاية الأحد القادم، وذلك بحضور والي أمن طنجة محمد أوعلا أحتيت، ووالي جهة الشمال محمد مهيدية، وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وكشف والي أمن طنجة محمد أوعلا أوحتيت، في كلمة ألقاها خلال الإفتتاح، أن ولاية الأمن قامت بتوفير فضاءات للأطفال واليافعين، ومسار للتوعية بقانون السير والجولان، وأروقة للتعريف بجميع مهام وتخصصات الشرطة، مع استعراض تمارين محاكاة حول كيفية الاقتحام والتدخل لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، وهي العروض التي ستقدمها الوحدات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا المجموعة المركزية للأبحاث والتدخلات التابعة للأمن الوطني.

وأضاف أوحتيت، أن الفضاء يتضمن أيضا، حلبة لتقديم عروض خيالة الأمن الوطني، والتي تبرز دور الفرس في منظومة الخدمات الشرطية ببلادنا، علاوة على حلبة أخرى لاستعراض أحدث التقنيات التي تشتغل عليها الكلاب المدربة للشرطة، بما فيها تقنيات الكشف عن المواد المتفجرة والناسفة، والمواد المحظورة، وكذا العملات المهربة، وهي الكلاب المدربة التي أصبح الطلب الأمني متزايدا عليها لتأمين مختلف التظاهرات الكبرى وضمان أمن المنافذ الحدودية للمملكة.

وقال أوحتيت، إن قاعة الندوات داخل هذا الفضاء سميت على الدكتور والعميد الإقليمي المتقاعد ميلودي حمدوشي، وفاءً لروح أحد أبناء هذه المؤسسة اعترافا بمناقبه العالية، وتفانيه في خدمة أمن الوطن والمواطنين، وتأبيناً لذكراه، مع تجديد الابتهالات، بأن يسكنه المولى فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدّم من جميل العمل لأسرة الأمن الوطني.

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وستخصص قاعة الندوات ميلودي حمدوشي، لتقديم محاضرات في مواضيع موسومة بالراهنية، وتتقاطع مع قضايا الأمن، وذلك من قبيل استعراض الضمانات الحقوقية في الممارسة الأمنية، والتقطيع الحضري وعلاقته بقضايا الأمن العام، ورهانات التخليق والحكامة، وكذا التعريف بالخدمات التي ستقدمها البطاقة الوطنية في إصدارها الجديد.

واسترسل أوحتيت، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تراهن من خلال هذا التصميم المندمج لفضاء التظاهرة، على استقبال أكبر عدد من الزوار، خاصة من اليافعين وتلاميذ المؤسسات التعليمية، وذلك للرفع من منسوب التربية على المواطنة، وتحصين الشباب والأطفال ضد بعض الظواهر غير المشروعة، خاصة الاستعمال المعيب للأنترنت، واستهلاك المخدرات، وشغب الملاعب، والنزوع نحو العنف الجسدي واللفظي، فضلا عن التربية السليمة على احترام قانون السير والجولان.

وأضاف أوحتيت أن المديرية العامة للأمن الوطني انتقلت من مرحلة المبادرة، في النسخة الأولى لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي نظمت بمدينة الدار البيضاء، إلى مرحلة تثبيت هذه الثقافة في العمل الأمني في النسخة الثانية المنظمة بمدينة مراكش. واليوم، بلغت المديرية العامة للأمن الوطني مرحلة متقدمة في مقاربتها التواصلية تتمثل في ترصيد تراكمات تجربة الأبواب المفتوحة، التي أضحت موعدا سنويا قارا للتواصل المؤسساتي مع المواطن.

في السياق ذاته، ستعرف الدورة الثالثة الممتدة على مدى خمسة أيام تقيدم عروض للفرق الموسيقية للأمن الوطني، وطلائع المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة، عروضا حول المشي العسكري على إيقاع السلاح، وتداريب في رياضات الدفاع الذاتي، كما تم أيضا تخصيص فضاء فسيح للتعريف بذاكرة الشرطة، وتسليط الضوء على تاريخها التليد. إذ تم تصميم متحف لاستعراض لوازم شرطية قديمة، ومعدات أمنية تفوح بعبق التاريخ، فضلا عن استعراض مساطر ومحاضر قانونية تصدح بأريج الماضي، تعود لسنوات بداية القرن الماضي.