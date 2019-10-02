الناصرة: اتّحاد أولياء الأمور يدعو للالتزام بالإضراب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر اتّحاد أولياء أمور الطّلاب في النّاصرة، اليوم الأربعاء، بيانًا دعا فيه للالتزام بالإضراب الّذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا يوم غد الخميس. كما استهجن الاتّحاد بيان وزارة المعارف الإسرائيلية الّذي دعا لانتظام التّعليم كالمعتاد في المدارس، متحدّيًا قرار لجنة المتابعة.

وقال الاتّحاد في بيانه إنّ "وزارة التربية والتعليم مقصرة في إيجاد برنامج تربوي شامل ضمن المنهاج التعليمي من الروضة حتى صف الثاني عشر في جميع مدارسنا العربية"، واعتبر أنّ "هذا التصريح هو خطوة غير تربوية وتشجيعٌ للوضع القائم".

وطالب الاتّحاد وزارة المعارف بالتنسيق مع المؤسسات العربيّة، ووضع برنامج شامل يدخل في منهاج التعليم من صفوف الروضة حتى الثاني عشر، بالإضافة إلى رصد ميزانيات لهذا البرنامج مع منسق في كل مدرسة لتنفيذ البرنامج مع تقييم فصلي وتعديل وتعليمات واضحة للمدارس حول كيفية التصرف في حالات العنف والجريمة، والتنسيق مع الأهل ولجان أولياء أمور الطلاب والسّلطات المحلية لتفعيل البرنامج وتنفيذه.

وأكّد البيان أنّ الإضراب يشمل المدارس الحكومية والأهلية والتّعليم الخاص من الرّوضة حتّى المرحلة الثانوية. كما طالب البيان السّلطات المحلّيّة بإغلاق بوابات المدارس، ليتسنى للمعلمين المشاركة في الإضراب، وعدم "سجنهم " داخل المدرسة، داعيًا أولياء الأمور للتّواجد مع أطفالهم، الّذين يعيشون في قلق وخوف، غدًا الخميس، في ساحة العين من الساعة التّاسعة حتى الثانية عشر تنديدًا بالعنف والجريمة.