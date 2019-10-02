ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني تعرض لضربة جديدة، بعد إصابة لاعب جديد بين صفوفه لينضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين من بينهم فيرلاند ميندي وإيسكو وأسينسيو.

وانضم المدافع ناتشو فرنانديز، لقائمة مصابي الريال، عقب تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة سيبعده عن الملاعب لفترة تمتد بين شهرين إلى 3 أشهر.

ولم يكن ناتشو يشارك في مباريات منذ بداية الموسم حتى جاءت إصابتي مارسيلو، وفيرلاند ميندي وكلاهما يلعب كظهير أيسر.

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واختاره المدرب زين الدين زيدان، لتغطية مركز الظهير الأيسر، في 3 مباريات أمام أوساسونا، وأتلتيكو مدريد، وكلوب بروج بدوري الأبطال، وهو اللقاء الذي استبدل خلاله أثناء فترة الاستراحة.

وبدأ ناتشو، 29 عامًا، الأربعاء مرحلة التعافي من الإصابة، والتي قد تصل لـ12 أسبوعًا.

وبإمكان "زيزو" الاعتماد على مارسيلو بعد عودته من الإصابة، حيث شارك بالفعل في الشوط الثاني أمام الفريق البلجيكي، وينتظر أن يلعب أساسيًا السبت المقبل أمام غرناطة، على ملعب سانتياغو برنابيو.