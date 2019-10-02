القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني تعرض لضربة جديدة، بعد إصابة لاعب جديد بين صفوفه لينضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين من بينهم فيرلاند ميندي وإيسكو وأسينسيو.
وانضم المدافع ناتشو فرنانديز، لقائمة مصابي الريال، عقب تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة سيبعده عن الملاعب لفترة تمتد بين شهرين إلى 3 أشهر.
ولم يكن ناتشو يشارك في مباريات منذ بداية الموسم حتى جاءت إصابتي مارسيلو، وفيرلاند ميندي وكلاهما يلعب كظهير أيسر.
واختاره المدرب زين الدين زيدان، لتغطية مركز الظهير الأيسر، في 3 مباريات أمام أوساسونا، وأتلتيكو مدريد، وكلوب بروج بدوري الأبطال، وهو اللقاء الذي استبدل خلاله أثناء فترة الاستراحة.
وبدأ ناتشو، 29 عامًا، الأربعاء مرحلة التعافي من الإصابة، والتي قد تصل لـ12 أسبوعًا.
وبإمكان "زيزو" الاعتماد على مارسيلو بعد عودته من الإصابة، حيث شارك بالفعل في الشوط الثاني أمام الفريق البلجيكي، وينتظر أن يلعب أساسيًا السبت المقبل أمام غرناطة، على ملعب سانتياغو برنابيو.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.