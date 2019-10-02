فينغر يرد على إمكانية تدريب ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المدرب الفرنسي، آرسين فينغر، عن موقفه من العودة إلى عالم التدريب مجددا، بعدما ربطته تقارير صحفية بإمكانية تدريب فريق آسي ميلان الإيطالي في الموسم الجاري، خلفا لماركو جيامباولو.

وذكر فينغر في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية "أنا جاهز الآن للعودة إلى التدريب".

وأضاف "عقب رحيلي عن آرسنال، تلقيت العديد من العروض وأنا أفكر في بعضها. أعتقد أنكم ستجدونني على مقاعد البدلاء مرة أخرى، لكنني لا أعرف متى حتى أكون صادقًا".

وتابع "حصلت على استراحة. كنت مترددًا في البقاء بعيدًا عن العمل لفترة طويلة، لكن لا يمكنني التفكير في أنني لن أعود أبدًا للملاعب".

وأتم "ربما قد أختار دورًا مختلفًا قليلًا عن الماضي (المدير الفني)، لكن ما أريده بالتأكيد هو مشاركة أكبر قدر ممكن مما تعلمته".