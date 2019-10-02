شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تطالب مليشيا الحوثي بالافراج الفوري عن جميع المختطفين والان مع التفاصيل

جددت منظمة العفو الدولية اليوم بدعوتها لمليشيا الحوثي بالافرا الفوري عن جميع المختطفين في سجونها والكشف عن مصير المختفين اليمن. ورحبت المنظمة في تغريدة على" تويتر" بإفراج جماعة الحوثيين عن 290 محتجزاً من بينهم 42 ناجياً من غارة جوية من قبل التحالف الشهر الماضي. Advertisements وقالت المنظمة إنها ترحب بهذا القرار وتجدد دعوتها بالإفراج عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين. والأحد الماضي أفرجت الجماعة المسلحة عن 290 محتجزًا في عملية من طرف واحد، وشمل الإفراج 42 شخصًا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة ذمار الشهر الجاري.

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