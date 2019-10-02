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استمرار نهب الاراضي في محافظة إب من قبل مليشيا الحوثي

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 قالت مصادر خاصة في محافظة إب إن مسلسل نهب الاراضي في المحافظة ما يزال مستمر من قبل مليشيا الحوثي.

 

 

وذكرت المصادر إن مسلحين حوثيين بقيادة حزام قعشة سطوا على أرضية المواطن علي رزق القطوي، في منطقة خط الثلاثين غرب مدينة إب، وهددوه بالقتل، في ظل نهب منظم لأراضي وأملاك المواطنين من قبل المليشيا الانقلابية.

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وبحسب المصادر، فإن "قسم 22 مايو بمنطقة قحزة غرب مدينة إب يسهل اعتداءات النافذين والمتهبشين لأراضي المواطنين ويعرقل ترحيل القضايا المتعلقة بنهب الأراضي إلى النيابة العامة، فيما قسم الثلاثين يرسل حماية وأطقماً لمساندة المتنفذين من مليشيا الحوثي الانقلابية".

 

وطبقاً للمصادر، فإن المسلحين قاموا بتسوير الأرضية والشروع في الاعتداء ولا يزال المسلحون فيها في ظل غياب أي دور للجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية رغم تقديم أسرة القطوي بلاغاً بما تعرضت له أملاكهم.

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