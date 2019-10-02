انسحاب المتظاهرين من ساحة الطيران وسط بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانسحاب المتظاهرين من ساحة الطيران وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "بعد استمرار اطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع انسحب المتظاهرين من ساحة الطيران". وتشهد عدد من المحافظات، لاسيما العاصمة بغداد، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.

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