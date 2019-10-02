برشلونة يُعلن إصابة مدافعه قبل مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال

وكشف العملاق الكتالوني عبر موقعه الرسمي عن "إصابة الوافد الجديد جونيور فيربو الظهير الأيسر للفريق الأول ولن يتواجد في ملعب "كامب نو".

وأشار برشلونة في بيانه، إلى أن "اللاعب قد شعر ببعض الآلام في الركبة بعد نهاية تدريبات يوم أمس الثلاثاء".



وأكد الموقع أن "اللاعب قد خضع لفحوصات طبية اليوم الأربعاء لمعرفة حالته، وتبينت إصابته في أوتار الركبة اليمنى".

وكان فيربو أحد اللاعبين الذي سجلوا في مباراة خيتافي الأخيرة يوم السبت الماضي في بطولة الدوري، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز البلاوجرانا بنتيجة 2-0.