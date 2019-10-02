2019-10-02 | 17:17
1,372 مشاهدة
وأشار برشلونة في بيانه، إلى أن "اللاعب قد شعر ببعض الآلام في الركبة بعد نهاية تدريبات يوم أمس الثلاثاء".
وأكد الموقع أن "اللاعب قد خضع لفحوصات طبية اليوم الأربعاء لمعرفة حالته، وتبينت إصابته في أوتار الركبة اليمنى".
وكان فيربو أحد اللاعبين الذي سجلوا في مباراة خيتافي الأخيرة يوم السبت الماضي في بطولة الدوري، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز البلاوجرانا بنتيجة 2-0.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يُعلن إصابة مدافعه قبل مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.