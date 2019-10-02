اخبار العالم

برشلونة يُعلن إصابة مدافعه قبل مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-10-02 | 17:17

برشلونة يُعلن إصابة مدافعه قبل مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال

1,372 مشاهدة

Advertisements
أعلن نادي عن إصابة أحد لاعبيه قبل ساعات من المباراة المنتظرة أمام إنتر ميلان مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة .
وكشف العملاق الكتالوني عبر موقعه الرسمي عن "إصابة الوافد الجديد جونيور فيربو الظهير الأيسر للفريق الأول ولن يتواجد في ملعب "كامب نو".

وأشار برشلونة في بيانه، إلى أن "اللاعب قد شعر ببعض الآلام في الركبة بعد نهاية تدريبات يوم أمس الثلاثاء".


وأكد الموقع أن "اللاعب قد خضع لفحوصات طبية اليوم الأربعاء لمعرفة حالته، وتبينت إصابته في أوتار الركبة اليمنى".

وكان فيربو أحد اللاعبين الذي سجلوا في مباراة خيتافي الأخيرة يوم السبت الماضي في بطولة الدوري، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز البلاوجرانا بنتيجة 2-0.

 


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يُعلن إصابة مدافعه قبل مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا