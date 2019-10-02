اتحاد السباحة يثمن تعاون اللجنة الخماسية في صرف المستحقات المالية

رياضة 2019-10-02 | 17:13 63 مشاهدة ثمن اتحاد السباحة المركزي، الأربعاء، اللجنة الخماسية المشكلة من قبل الحكومة في صرف المستحقات المالية للاتحاد. وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الهيئة الادارية لاتحاد السباحة المركزي، يثمن موقف اللجنة الوزارية الخماسية في صرف المستحقات المالية للاتحاد والتعاون الكبير الذي أبدته لجنة الخبراء في تقييم عمل الاتحاد وأنشطته الداخلية والخارجية وتوصياتها بمنح اتحاد السباحة استحقاقه المالي ".



وأضاف البيان، أن "ادارة اتحاد السباحة، تؤكد مضيها في اجراء التغييرات الكبيرة في منظومة السباحة العراقية بما ينسجم والعملية الإصلاحية الجارية حاليا والارتقاء بالاتحاد وعمله الى مصاف الدول المتقدمة".



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