اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بابل

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في محافظة بابل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مواجهات اندلعت أمام مبنى مجلس محافظة بابل بعد رشق القوات الأمنية بالحجارة من قبل المتظاهرين". وأضاف أن "القوات الأمنية ردّت باستخدام قنابل الغاز والمياه الساخنة على المتظاهرين".



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