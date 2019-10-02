2019-10-02 | 17:13 1,910 مشاهدة منذ أكثر من شهرين انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول أنه في الاول من الشهر العاشر سيشهد العراق انقلابا وثورة لم يشهدها من قبل. التحشيد للتظاهرات منذ ذلك الوقت وحتى اليوم تخلى عنها رئيس ائتلاف دولة القانون وقال: نحن بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف. كما تخلى عنها تيار الحكمة.... شاهدوا هذا الفيديوغراف المرفق من برنامج المناورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: انقلاب الفيسبوك وحكومة الحلو... العراق يشهد انقلابات حادة اثر التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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